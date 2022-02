Sobe para 71 número de mortos em temporais em Petrópolis

As autoridades de Petrópolis, município da região serrana do Rio de Janeiro, revisaram para 71 o número de mortos após as chuvas intensas e os mais de 200 deslizamentos de terra registrados na terça-feira na antiga cidade imperial.

Segundo os últimos dados do Instituto Médico Legal local, "o município alcançou os 71 mortos", informou na tarde desta quarta-feira (16) a Defesa Civil da Prefeitura desta cidade turística, 68 km ao norte da cidade do Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mel/app/gm/mvv

Tags