Concurso "Fotógrafo da Vida Selvagem" divulga fotos selecionadas; confira

A 57ª edição do concurso 'Fotógrafo de Vida Selvagem' rendeu imagens impressionantes e algumas delas foram divulgadas pela organização do evento. Com um número recorde de inscrições, o pleito deste ano - que tem curadoria do Museu de História Natural de Londres - lançou a seleção de imagens na terça-feira, 31, e recebeu muitos elogios.

Chitas nadando em um rio agitado, milhares peixes mortos com um navio em plano de fundo, uma raposa solitária em meio à escuridão e uma leoa com focinho sangrando foram alguns dos registros escolhidos para compor a galeria das imagens vencedoras. Ao todo, foram mais de 50 mil envios e fotógrafos de 95 países. Os vencedores serão conhecidos em 12 de outubro e farão parte de uma mostra que ficará em exposição até junho de 2022 no museu.

O presidente do painel de jurados do concurso, Roz Kidman Cox, se demonstrou surpreso com a qualidade das fotografias enviadas. Segundo ele, mesmo com a pandemia da Covid-19, que cancelou vários planos de viagens no Mundo, os fotógrafos usaram o tempo para enviar um material de qualidade.

"O resultado é uma coleção de imagens instigantes e que, nestes tempos sombrios, nos lembram da alegria e maravilha da natureza", afirmou o gestor em comunicado enviado à imprensa.

Já o diretor do Museu de História Natural - curador do evento -, Doug Gurr, ressaltou que as imagens mostram a diversidade ambiental existente na Terra. "Contando a história de um planeta sob pressão, a exposição Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano ilumina os desafios urgentes que enfrentamos e a ação coletiva que precisamos realizar", completou.

Confira a galeria de algumas das imagens selecionadas para o concurso:

