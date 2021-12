Por que os indígenas brasileiros caçavam tubarões?

Arqueólogos do século XIX presumiam que os indígenas da costa brasileira sobreviviam com uma dieta de crustáceos e outras espécies fáceis de pescar. Pesquisas recentes mostram que não era bem assim

Alimento, instrumento de caça e prestígio social e espiritual; esses seriam os principais motivos pelos quais os indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização teriam caçado tubarões.

A tese é da pesquisa “Estilo de vida de pescadores-caçadores-coletores sob uma perspectiva ecossistêmica”, de Simon-Pierre Gilson, doutor em arqueologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Parte das evidências usadas por Simon-Pierre datam do período pré-colonial, entre 700 a 500 anos atrás. Elas foram recolhidas no distrito de Rio do Meio, na ilha de Santa Catarina, após escavações arqueológicas na década de 1990.

Entre os achados, estavam peças de cerâmica, fogueiras, restos de criaturas marinhas, como os tubarões, e também ossos de mamíferos, pássaros e répteis.

Arqueólogos do século XIX presumiam que os indígenas da costa brasileira sobreviviam com uma dieta de crustáceos e outras espécies fáceis de pescar e que só matavam grandes animais, como tubarões, quando velhos, doentes ou feridos.

Porém, o estudo de Simon-Pierre afirma que várias comunidades indígenas eram hábeis caçadoras de tubarões. Segundo o pesquisador, os dentes de tubarão encontrados em túmulos de indígenas podem ter sido ferramentas essenciais que os caçadores queriam levar para a vida após a morte.

Colonos europeus que viveram no Brasil entre os séculos XV e XVIII escreveram que os povos Tupinambá e Goitacá faziam pontas de flechas com dentes de tubarão. Eles eram usados também para cortar madeira e couro.

Localização do distrito Rio do Meio na ilha de Santa Catarina, onde foram encontrados os itens que fundamentam parte da pesquisa sobre caça de tubarões por indígenas (Foto: Simon-Pierre Gilson)



Daniela Klokler, arqueóloga da Universidade Federal de Sergipe, não participou dos estudos de Simon-Pierre, mas defende a tese que a caça dos tubarões teria um sentido espiritual para os indígenas.

Na pesquisa “Evidências isotópicas a respeito da migração no sítio arqueológico da Praia da Tapera: Novos dados a uma questão antiga”, Klokler analisou restos de tubarões deixados há vários milênios por populações indígenas espalhados por diversos lugares da costa brasileira.

Ela confirmou que eles serviam como monumentos cerimoniais, construídos e usados por vários grupos nativos . “Acho que [os tubarões] estão totalmente associados [pelos indígenas] a outro reino”, afirma Klokler em entrevista para a revista científica Smithsonian.

Apesar de existirem peixes grandes e menos perigosos para pescar e se alimentar, o Simon-Pierre afirma que “o tubarão foi muito importante na ingestão alimentar daquela população”. Pela abundância de material encontrado em Rio do Meio, a estimativa é o tubarão constituía entre 54 e 75 por cento da carne consumida pelos grupos que ali habitavam.

Contudo, até agora, não foi possível afirmar qual grupo indígena viveu na região.

