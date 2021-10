Vizinhos confundem decoração de Halloween com cadáver e acionam polícia

A australiana Renee Ryan recriou um "corpo humano" com espuma para a festa de Halloween com o filho e acabou com a polícia em sua casa. Isso porque seus vizinhos acreditaram que se tratava de uma cena real de crime e acionaram as forças de segurança para averiguar o ocorrido.

O caso aconteceu na cidade de Forbes, no sudeste da Austrália. Renee, de 36 anos, relatou tudo através de suas redes sociais. Ela fala que demorou cerca de três horas para concluir a decoração feita de espuma, fita adesiva, cordas, sacos de lixo e tapetes. A imagem devia se parecer com um “zumbi” e seu objetivo era criar boas memórias ao lado do filho, contou a mulher ao portal ABC News.

Mas o que era para ser uma festa, virou um caso de polícia. Logo após pendurar o corpo falso, Renee recebeu uma visita da polícia local dizendo que receberam uma queixa acerca de um cadáver no quintal. Ela explicou que se tratava de uma decoração de Halloween feita pela própria família.

Os policiais saíram, porém voltaram horas depois com uma nova queixa. Outra pessoa teria se incomodado com a decoração pois havia perdido um familiar recentemente. No final, Renee tirou o corpo falso do seu quintal.

