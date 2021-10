Vaga de faxineiro no Palácio de Buckingham paga até R$ 14 mil por mês

A família real britânica disponibilizou algumas vagas de emprego para trabalhar nas propriedades do Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Dentre os postos anunciados, uma vaga de faxineiro com pré-requisito de "ter atenção aos detalhes". Em uma jornada de 40 horas semanais, o salário pago em euro pode chegar a pouco mais de R$ 14 mil reais por mês e R$ 169 mil ao ano, quando convertido ao câmbio atual.

Os interessados podem se inscrever neste link, entretanto, é necessário correr: as inscrições encerram às 23h55min da próxima quarta-feira, dia dia 20 de outubro. De acordo com o site no qual a vaga foi disponibilizada, as funções incluem "a manutenção, limpeza e cuidado de uma ampla variedade de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor maneira possível".

O Palácio exige que a limpeza sempre vise "os mais altos padrões" da realeza. A residência oficial da monarquia britânica tem mais de 775 quartos e mais de 77 mil metros quadrados. A jornada de expediente também inclui alguns turnos noturnos e trabalho nos finais de semana, além das 40h semanais, além de apoio em eventos também. "Em um ambiente onde o desenvolvimento e o treinamento são comuns, você poderá desenvolver suas habilidades dentro de sua função", detalha o Palácio.

Não é necessário ter experiências anteriores em limpeza ou hospitalidade, mas a vaga considera uma vantagem ter exercido a função anteriormente. "O mais importante é que você tenha um olho aguçado para os detalhes e poderemos confiar que você fará o que se deseja", informa o comunicado. A pessoa apta para a função também deve ser eficiente e proativa, com boas habilidades de gerenciamento de tempo e capaz de priorizar e gerenciar uma "carga de trabalho diária movimentada".

A vaga de faxineiro é apenas uma das disponibilizadas pelo Palácio de Buckingham. A administração também está procurando um gerente executivo para ajudar na reforma do local; um analista de serviço; um analista de sistemas; e um gerente assistente de restaurante. Todas as vagas podem ser visualizadas no site oficial de vagas da Família Real. Clique aqui para acessar.

