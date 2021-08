Cachorro abandonado é adotado por funcionários de posto e ganha crachá

Um filhote de gato-mourisco, animal selvagem e ameaçado de extinção no Nordeste, foi resgatado na manhã desse domingo, 29, por equipes do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O resgate do mamífero aconteceu na zona rural do município de Saboeiro, na Área Integradas de Segurança 21 (AI 21) do Estado, a 441,7 km de Fortaleza.

Um morador do município informou que havia encontrado um felino e o levado para a sua casa no sábado, 28, avisando à composição logo em seguida. Após isso, uma equipe se dirigiu ao endereço da residência informada a fim de conferir a espécie do animal. O mamífero se tratava de um gato-mourisco, animal selvagem típico do Nordeste brasileiro.

O animal foi resgatado na manhã desse domingo, 29, sendo entregue aos cuidados da bióloga da Biodiverse, localizada no Craro. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi responsável por autorizar a entrega do filhote. Dessa forma, o animal resgatado ficará temporariamente no local, até o traslado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pernambuco.

Contribuição da população

Quando a população encontrar animais silvestres, o recomendado pela PMCE é que o número 190 seja acionado. Os militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente realizam o resgate, encaminhando o animal de forma devida para um local seguro.



