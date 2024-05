Chuva de meteoros em maio de 2024: veja calendário astronômico

O ano de 2024 oferece mais uma chance de observar os corpos celestes ou aguardá-los em seu calendário. No mês de maio, será possível enxergar alguns fenômenos astronômicos. Confira quais são eles.

Astronomia em 2024: calendário de eventos imperdíveis no espaço; VEJA

Fenômenos astronômicos em maio de 2024: chuva de meteoros

A chuva de meteoros Eta Aquáridas vai até o dia 28 de maio, com o pico maior no dia 6 de maio. Além disso, o pico é de 50 meteoros por hora e é vista melhor no Hemisfério Sul.