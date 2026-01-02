Cientistas indicam que humanos têm um sétimo sentido

Pesquisadores levantam hipótese de um sétimo sentido humano. O autor principal, Zhengqi Chen, doutorando no laboratório de robótica avançada da Queen Mary University, em Londres, sugere que o achado também pode impulsionar novas tecnologias de detecção na robótica / Crédito: Freepik

Um grupo de cientistas do Reino Unido defende que os seres humanos possuem um “sétimo sentido”: a capacidade de perceber objetos ocultos sem tocá‑los diretamente – uma aptidão que eles chamam de “tato remoto”. A descoberta dessa habilidade de percepção documentada pela primeira vez em seres humanos foi inspirada na habilidade de aves costeiras – como o maçarico‑de‑perna-amarela – de detectar presas sob a areia.

O toque remoto permite a detecção de objetos enterrados sob materiais granulares através de sinais mecânicos sutis transmitidos pelo meio, quando um movimento é aplicado nas proximidades, diz o estudo. O “novo sentido” se somaria ao tato, audição, visão, paladar e olfato, além do chamado “sentido interno”, a propriocepção, que permite ao cérebro reconhecer a posição das partes do corpo sem recorrer à visão. O trabalho foi apresentado na Conferência Internacional IEEE sobre Desenvolvimento e Aprendizagem. Primeira evidência de tato à distância em humanos Os pesquisadores identificaram essa capacidade após realizar um experimento comparativo entre robôs e doze participantes humanos. Os voluntários moveram suavemente os dedos sobre a areia e conseguiram detectar com alta precisão um cubo oculto ao perceber deslocamentos mínimos na superfície.

“Esta pesquisa revela que os seres humanos podem detectar objetos enterrados na areia antes do contato real, ampliando nossa compreensão sobre até onde o sentido do tato pode chegar”, diz o estudo. “É a primeira vez que o tato à distância é estudado em seres humanos, e isso muda nossa concepção do mundo perceptivo – o chamado 'campo receptivo' – nos seres vivos, incluindo os humanos”, afirma a coautora Elisabetta Versace, professora de psicologia e diretora do Prepared Minds Lab, em comunicado da Queen Mary University. Melhor desempenho que os robôs Embora os robôs tenham detectado objetos a uma distância maior durante os testes, sua precisão foi inferior: os humanos alcançaram 70,7% de acertos, enquanto o sensor tátil do robô gerou numerosos falsos positivos, ficando limitado a 40% de precisão.

Isso demonstra que os humanos podem perceber um objeto antes de vê‑lo ou tocá‑lo. “Essas descobertas confirmam que as pessoas podem realmente sentir um objeto antes do contato físico, uma capacidade surpreendente para um sentido que geralmente está relacionado a objetos que entram em contato direto conosco. Tanto humanos quanto robôs tiveram um desempenho muito próximo da sensibilidade máxima prevista com modelos físicos e deslocamento”, diz o estudo. “É um excelente exemplo de como psicologia, robótica e inteligência artificial podem se combinar, mostrando que a colaboração multidisciplinar pode gerar tanto descobertas fundamentais quanto inovações tecnológicas”, destaca o coautor Lorenzo Jamone, professor associado de robótica e IA no University College London. Segundo comunicado das universidades, a pesquisa oferece referências valiosas para melhorar a tecnologia assistiva e a detecção tátil robótica.