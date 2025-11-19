UFC lidera lançamento de laboratório de inovação e políticas públicas para a transição climática justa

Laboratório de inovação lançado pela UFC / Crédito: Joao Lucas Saraiva

A Universidade Federal do Ceará (UFC) assumiu protagonismo na COP30 com o lançamento do LAB Transition, primeiro laboratório de inovação voltado à pesquisa, análise e formulação de propostas sobre marcos regulatórios e políticas públicas para a transição climática justa.

A iniciativa, coordenada pela professora Tarin Frota Mont’Alverne (UFC) em parceria com a professora Julia Motte-Baumvol (Universidade Sorbonne Abu Dhabi), nasce vinculada ao Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais (Gedai) e à Youth COP, reunindo jovens pesquisadores de diversas áreas para produzir conhecimento aplicado às urgências da crise climática.