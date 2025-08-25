Expedição submarina impressiona e revela novas espécies; vídeo

Durante a expedição, os pesquisadores identificaram cerca de 40 novas espécies marinhas, especialmente corais de águas frias encontrados a quase 3.900 metros de profundidade. / Crédito: Divulgação/ Schmidt Ocean

Entre julho e agosto de 2025, uma expedição marítima histórica no Cânion Submarino de Mar del Plata, na Argentina, foi realizada para registrar, em alta definição, a biodiversidade das profundezas com lulas brilhantes, lagostas cor-de-rosa, estrelas-do-mar ao estilo Bob Esponja e outras espécies curiosas. A bordo do navio de pesquisa Falkor, um grupo de mais de 30 cientistas argentinos utilizou um submersível operado remotamente para capturar as imagens.

A travessia marítima foi realizada pelo Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, Conicet, em parceria com o Schmidt Ocean Institute. A transmissão da expedição Talud Continental IV ao vivo no YouTube e Twitch, inédita em missões nacionais argentinas, transformou o que parecia inatingível em um espetáculo científico capaz de encantar gerações. A iniciativa ganhou repercussão internacional, com mais de 18 milhões de visualizações e uma média de 500 mil espectadores por mergulho. O streaming conquistou públicos de todas as idades e recebeu participação ativa de internautas, incluindo crianças que enviaram desenhos e mensagens inspiradas pelas descobertas. As informações foram fornecidas ao jornal argentino "La Nación" em entrevista.

Novas espécies identificadas nas profundezas

Durante a expedição, um dos pesquisadores responsáveis pelo mergulho, Daniel Lauretta, afirmou que foram identificadas cerca de 40 novas espécies marinhas, especialmente corais de águas frias encontrados a quase 3.900 metros de profundidade. O uso do SuBastian, robô responsável pelo mergulho, permitiu a coleta de amostras com impacto ambiental mínimo, unindo tecnologia avançada e preservação ambiental em um feito inédito para a ciência argentina. Após a missão, encerrada em 10 de agosto, o navio Falkor partiu para uma nova campanha em águas uruguaias. Em seguida, retornará para explorar os sistemas de cânions de Bahía Blanca e Almirante Brown, na Argentina, até outubro.