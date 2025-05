China busca se igualar aos EUA com missão espacial

Agência chinesa lançará sonda para coletar amostras de asteroide, feito já realizado por Estados Unidos e Japão.Prevista para ser lançada no final de maio, a missão espacial Tianwen-2 marcará a primeira tentativa da China de um asteroide, o que colocará o país na mesma liga dos Estados Unidos, Rússia e Japão. A Tianwen-2 estudará o asteroide de nome Kamo'oalewa, que orbita o Sol a uma distância relativamente próxima da Terra. A missão completa poderá durar uma década. Se obtiver êxito em recolher o material e trazê-lo para a Terra, a Tianwen-2 continuará a explorar o Sistema Solar realizando uma segunda viagem ao principal cinturão de asteroides da região, localizado entre Marte e Júpiter. A Tianwen-2 será lançada de um foguete Longa Marcha 3B, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan, de acordo com um comunicado publicado pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA), que ainda não confirmou a data exata do lançamento. Qual o destino da Tianwen-2? Se a missão ao asteroide Kamo'oalewa foi bem sucedida, essa será a primeira vez que a China consegue coletar amostras de um corpo interplanetário no sistema solar. Outras missões chinesas já haviam recolhido amostras da Lua. Comuns perto da Terra, os corpos interplanetários são objetos espaciais naturais localizados entre planetas e incluem asteroides, cometas e meteoros. Eles vêm sido explorados há anos por outras agências espaciais, como a americana Nasa, a russa Roscosmos e a japonesa Jaxa. Depois do Kamo'oalewa, o próximo destino da Tianwen-2 é o cometa 311P/PANSTARRS, localizado no principal cinturão de asteroides do sistema solar. A sonda não coletará amostras do cometa, mas entrará em sua órbita e analisará sua composição. O que é o Kamo'oalewa? Kamo'oalewa é um asteroide incomum, com diâmetro estimado entre 40 e 100 metros. É descrito como um "quase satélite" porque, embora orbite o Sol, sua localização atual próxima à Terra significa que ele também orbita o nosso planeta. Astrônomos acreditam que o Kamo'oalewa possa ser uma rocha que foi desprendida da superfície da Lua após um impacto com outro objeto espacial. A Tianwen-2 levará cerca de dois anos e meio para concluir sua missão inicial no Kamo'oalewa. Como serão coletadas as amostras? A Tianwen-2 tentará coletar as amostras com uma técnica de "tocar e sair", usada com sucesso pelas missões da Nasa Osiris-Rex e do Japão Hayabusa2. Esse método usa um braço robótico estendido para raspar a superfície de um asteroide enquanto a sonda o sobrevoa. Ela também tentará pousar na superfície usando uma segunda técnica de "ancorar e fixar". Isso envolveria quatro braços robóticos que se estenderiam e perfurariam a superfície para recolher o material. Como em outras missões espaciais de coleta, as amostras seriam então lançadas de volta à Terra antes que a sonda prossiga para sua missão secundária no cinturão de asteroides. O que significa Tianwen? Tianwen é o título de uma obra do poeta chinês Qu Yuan, que morreu por volta de 278 a.C. A tradução do nome significa "perguntas celestiais". A série de missões começou com o lançamento da Tianwen-1 em julho de 2020, que enviou uma sonda exploradora a Marte. Após pousar na superfície do planeta, em maio de 2021, o rover foi colocado em modo de hibernação, mas não conseguiu reiniciar no final de 2022, conforme planejado. A próxima missão, a Tianwen-3, está programada para iniciar em 2028. Esta será a primeira tentativa da China de trazer amostras da superfície de Marte. Autor: Matthew Ward Agius