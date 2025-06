Lula: mundo está sendo manipulado por algoritmos e IA trará 100% de mentira em campanhas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em discurso que durou mais uma hora em Paris, na França, o presidente fez críticas a economistas brasileiros. Ele disse que, no Brasil, uma alternativa para controlar o déficit fiscal é não aumentar o salário mínimo.

"No meu país, muita gente acha que para controlar o déficit fiscal você não precisa dar aumento do salário mínimo. Como é que você pode cortar o aumento do mínimo do mínimo?", indagou o petista.

As declarações do presidente foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. O petista cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.