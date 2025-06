Calendário astronômico: o que observar no céu em junho de 2025?

O mês de junho reserva alguns fenômenos astronômicos para os observadores do céu. O período se destaca pela presença de diversas conjunções e uma chuva de meteoros.

Confira a seguir os eventos astronômicos de junho, conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).