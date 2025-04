Por que as borboletas estão desaparecendo do planeta?

Pesquisa revela declínio de mais de 20% de populações na última década nos EUA, acompanhando tendência mundial de desaparecimento desses insetos. Entre os vilões: mudanças climáticas e agrotóxicos.Se você já teve a sensação de que vê menos borboletas do que antes, provavelmente está certo. Um novo estudo publicado na revista Science revelou que as populações de borboletas nos EUA despencaram na última década. Os pesquisadores analisaram 12,6 milhões de registros de borboletas com base em mais de 76 mil pesquisas realizadas em todos os EUA. Entre os anos de 2000 e 2020, o número total de borboletas caiu 22% entre as 554 espécies contadas. A pesquisa realizada nos Estados Unidos segue as tendências globais de perda da população de borboletas nos últimos anos. "Declínios comparáveis estão sendo registrados em todas as nações europeias onde houve um monitoramento rigoroso. Sem dúvida, perdas semelhantes estão ocorrendo em todo o mundo onde o uso da terra está se intensificando", disse Jeremy Thomas, ecologista da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Populações dos EUA em declínio Os pesquisadores analisaram dados de 35 programas de monitoramento nos EUA. A análise constatou que o número de espécies individuais de borboletas, como a borboleta monarca, havia despencado. Um terço de todas as espécies de borboletas existentes nos EUA teve um declínio permanente através dos anos nas últimas duas décadas. Para cada espécie em que se constatou um aumento de indivíduos, 13 outras estão em declínio. Os declínios ocorreram em todo o país, mas as regiões mais quentes e secas dos EUA foram mais afetadas dos que as áreas mais ao norte do país. As populações de borboletas nas regiões centro-oeste, sudoeste e sudeste sofreram uma redução de 21% a 55% em 10 anos. Quais as razões? Pesquisas demonstraram que as populações de borboletas estão diminuindo globalmente devido às mudanças climáticas, à perda de habitat e ao uso de pesticidas na agricultura. O aumento das temperaturas e os padrões climáticos mais voláteis criaram várias ameaças para as borboletas. A pesquisa mostrou que as rotas de migração e os habitats das borboletas têm sido impactados. "O principal fator de declínio das borboletas é o uso intensivo da terra nos tempos modernos. A agricultura moderna elimina quase todas as espécies onde são cultivadas plantações ou gramíneas semeadas", disse Thomas. A urbanização, as práticas agrícolas e o desmatamento reduziram os habitats das borboletas e as populações de flores, colocando em risco a sobrevivência das borboletas e de outros insetos. O aumento do uso de pesticidas, especialmente neonicotinoides, também tem sido associado à queda das populações de insetos polinizadores, incluindo abelhas e borboletas. Os neonicotinoides são inseticidas encontrados principalmente em pesticidas usados em plantações, flores e até mesmo em remédios contra pulgas para animais de estimação. Os neonicotinoides são substâncias químicas semelhantes à nicotina que afetam o sistema nervoso dos insetos. Esforços de conservação Os esforços de conservação estão se mostrando eficazes para aumentar o número de borboletas, pelo menos em algumas áreas locais. "Muito pode ser alcançado localmente em reservas naturais e outras áreas protegidas, desde que sejam gerenciadas com base em um conhecimento ecológico sólido de seus requisitos ecológicos", disse Thomas. "Felizmente, ao contrário de muitos vertebrados, uma população inteira de borboletas pode existir em uma área muito pequena de terra sempre que ela for gerenciada da melhor maneira possível." Os esforços locais de conservação no Reino Unido tiveram algum sucesso no aumento do número de borboletas. "Estamos trabalhando com agricultores e outros proprietários de terras em todo o Reino Unido para criar e restaurar o valioso habitat das borboletas e estamos obtendo resultados fantásticos em pequena escala", disse Richard Fox, chefe de ciências da ONG ambientalista Butterfly Conservation, do Reino Unido. Fox disse que um método de conservação eficaz que está aumentando o número de borboletas é a criação de mais habitats para que elas vivam e se alimentem. "No sudoeste da Inglaterra, pegamos emprestados os porcos peludos da raça mangalitsa e o gado da raça longhorn inglês de um fazendeiro local no ano passado para pisotear samambaias espessas e criar mais espaço para a viola canina, a planta de alimentação da espécie de borboleta Argynnis adippe, ameaçada de extinção", disse Fox. Com um bom gerenciamento e esforços de conservação, Thomas disse que muito pode ser feito em reservas naturais e outras áreas protegidas para reverter a tendência geral de queda no número de borboletas. Autor: Hussna Mohamed