Olo: cor jamais vista pelo olho humano é observada em laboratório

No experimento realizado pelos profissionais, cinco voluntários receberam disparos de laser em seus olhos e testemunharam uma cor azul-esverdeada, nomeada pelos autores do estudo de “olo” .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As descobertas, veiculadas na semana passada na revista científica Science Advances, foram descritas pelo professor Ren Ng como "marcantes". Coautor do estudo, o professor foi uma das cinco pessoas que passaram pelo experimento.

Ren Ng e seus colegas acreditam que o estudo pode aprofundar as pesquisas relacionadas ao daltonismo ou doenças que afetam a visão, como a retinite pigmentosa.

Em entrevista ao programa "Today", da BBC Radio 4, o professor explicou que a cor "olo" é mais saturada do que todas as outras que o olho humano enxerga no mundo real.

Pesquisa detalha mudança de mamíferos pós-extinção dos dinossauros; LEIA