Pesquisa detalha mudança de mamíferos pós-extinção dos dinossauros

O evento de extinção em massa causado pelo impacto de um asteroide, que exterminou todos os dinossauros não aviários há aproximadamente 66 milhões de anos, teve um impacto profundo na evolução da vida na Terra. Especificamente, os mamíferos acabaram se diversificando em milhares de espécies distintas.

Ao estudar restos de mamíferos do final do período Cretáceo (cerca de 145 milhões a 66 milhões de anos atrás) e do início do período Paleógeno (de 66 milhões a 23 milhões de anos atrás), uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bristol encontrou novas evidências que confirmam a teoria de que muitos mamíferos arbóreos (que viviam em árvores) já estavam evoluindo para viver no solo antes da extinção do fim do Cretáceo.