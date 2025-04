"Lua Rosa": lua cheia de hoje será uma microlua; saiba o que é e quando ver

Lua cheia de abril será uma microlua e também conhecida como "Lua Rosa" / Crédito: Pexels / Phil Evenden

Os amantes da astronomia poderão observar um espetáculo astronômico neste sábado, 12: a Lua Cheia Rosa. Embora não pareça rosa, esta lua cheia tem uma característica especial: é a menor lua cheia do ano, também conhecida como "microlua". Portanto, ela parecerá cerca de menor e menos brilhante do que uma lua cheia comum, contrastando com a superlua. Entenda o fenômeno e veja dicas de observação.

O que é a Lua Rosa? Apesar do nome poético, a Lua não ficará rosa. O termo tem origem na floração da Phlox subulata, uma planta silvestre dos Estados Unidos que desabrocha no início da primavera no Hemisfério Norte. Portanto, a Lua Rosa marca simbolicamente o início da primavera na região e está tradicionalmente ligada a ciclos de renovação, espiritualidade e celebrações como a Páscoa. Por que "microlua"? Entenda o termo astronômico Além de ser a chamada Lua Rosa, esta lua cheia também será uma microlua. Isso acontece quando a Lua atinge o apogeu, o ponto mais distante da Terra em sua órbita elíptica (oval). À medida que o satélite atravessa esse caminho elíptico ao redor do planeta a cada mês, sua distância varia.

Como resultado, a lua deste sábado parecerá menor e menos brilhante do que uma lua cheia comum, contrastando com a popular superlua (quando a Lua está mais próxima da Terra, no perigeu). Quando é a próxima microlua? Segundo a APnews, outra microlua está prevista para maio e três superluas serão visíveis este ano: em outubro, novembro e dezembro. Astronomia em 2025: CONFIRA calendário de fenômenos do ano

Lua Rosa: quando observar? O melhor horário para observar a Microlua Rosa será após o pôr do sol deste sábado. Em cidades da América do Sul, a Lua deve surgir no horizonte em horários próximos ao pôr do sol, atingindo o ápice de visibilidade entre a 19 horas e as 21 horas (horário de Brasília). O fenômeno será visível a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos.