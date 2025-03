País sem borboletas? Estudo indica declínio desses insetos nos EUA

O artigo destaca o declínio da população de borboletas nos Estados Unidos, com queda de 22% de sua abundância total entre 2000 e 2020

O rápido declínio da população de borboletas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos foi tema de uma pesquisa publicada na quinta-feira, 6, na revista Science. A produção contabilizou dados de aproximadamente 76 mil estudos em 35 programas de monitoramento.

Os achados indicam que, entre 2000 e 2020, a abundância total de borboletas caiu 22% nas 554 espécies registradas. De acordo com a pesquisa, “os declínios em nível de espécie foram generalizados, com 13 vezes mais espécies em declínio do que em aumento”.