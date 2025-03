Conheça novo gel que imita pele humana e tem capacidade regenerativa

O hidrogel tornou-se o primeiro a combinar a rigidez e as propriedades de regeneração da pele humana; entenda como pesquisa foi desenvolvida

O estudo, compartilhado na sexta-feira, 7, no periódico científico Nature Materials , destaca que os hidrogéis sintéticos não mostraram anteriormente as duas combinações ao mesmo tempo.

Uma publicação de pesquisadores da Universidade de Aalto, na Finlândia, e da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, apresentou um hidrogel com estrutura capaz de replicar a rigidez e as propriedades de autocura da pele humana.

Contudo, a nova proposição superou as limitações prévias ao adicionar “nanofolhas de argila específicas excepcionalmente grandes e ultrafinas aos hidrogéis, que são tipicamente macios e esponjosos”.

Novo gel que imita pele humana: conheça estudo

O resultado conduz a “uma estrutura altamente ordenada com polímeros densamente emaranhados entre as nanofolhas”. Na prática, além das capacidades mecânicas encontradas no hidrogel, a produção também permite que o material possa ser auto-reparado.