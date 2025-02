Calor extremo: área da Terra inabitável para humanos pode triplicar

No cenário mais catastrófico, a exposição ao ar livre já levaria a insolação letal; entenda

O calor extremo ameaça a vida humana, e uma equipe de pesquisadores da King's College London, no Reino Unido, revelou que o aquecimento global desenfreado tornará partes do planeta quentes demais para o corpo humano suportar.

Em artigo publicado na revista Nature Reviews Earth and Environment, os especialistas indicam que se a temperatura do planeta chegar a 2°C acima da média pré-industrial, o calor seria tão intenso que não seria seguro nem para as pessoas mais jovens e saudáveis.