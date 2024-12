Asteroide muito próximo à Terra é monitorado por astrônomos

O asteroide identificado como A11gr7A de oito metros de diâmetro está se aproximando da terra e fica cada vez mais perto de passar pela zona de satélites artificiais, construído com mão de obra humana. O asteroide foi identificado nessa quinta-feira, 26, por astrônomos do projeto ATLAS, no Havaí.

Marcelo De Cicco, coordenador do Exoss, projeto voltado para o estudo científico de asteroides e bólidos, comentou em entrevista ao UOL que o astro está muito próximo da superfície da Terra em termos astronômicos.