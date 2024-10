Qual é a importância de um Prêmio Nobel?

Realizada anualmente no dia 10 de dezembro, a premiação da Fundação Alfred Nobel é a maior gratificação mundial da ciência e da Paz Crédito: AFP

Todo mês de outubro, alguns cientistas são acordados por um telefonema com a notícia de que foram agraciados com um Prêmio Nobel de Medicina, Física ou Química. Assustados e com os olhos embaçados, eles vestem uma camisa por cima do pijama, participam de uma videochamada com o comitê em Estocolmo e tentam explicar a pesquisa de uma vida inteira para a mídia mundial em poucos minutos. Os jornalistas, então, tentam desesperadamente entender o que são "pontos quânticos” ou " emaranhamento quântico dos fótons", fazem suas reportagens e, em seguida, respiram aliviados, pois estão livres do Nobel até o ano que vem. Na semana seguinte, os prêmios já deixaram o ciclo de notícias. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E isso levanta a questão: esses prêmios, concedidos pela primeira vez em 1901, com toda a sua pompa e cerimônia, ainda são relevantes?

Leia mais César Lattes: conheça a trajetória do brasileiro ignorado pelo Nobel Sobre o assunto César Lattes: conheça a trajetória do brasileiro ignorado pelo Nobel O Prêmio Nobel ajudou a popularizar avanços científicos, mas será que ele também dá uma falsa impressão de como as descobertas são feitas? E continua favorecendo a ciência dos EUA, da Europa e dos homens?

Uma nobre ideia por trás do Prêmio Nobel Os prêmios tiveram origem no testamento de um cientista com sentimento de culpa: Alfred Nobel, inventor da dinamite. O objetivo de Nobel era recompensar "aqueles que, durante o ano anterior, tivessem conferido o maior benefício à humanidade através de descobertas científicas". O Prêmio Nobel é um marco significativo para os avanços científicos. Os prêmios dão crédito, por exemplo, ao desenvolvimento de vacinas, que protegem milhões de pessoas de infecções graves, como Covid-19, à invenção de lâmpadas LED que economizam energia e de tecnologias de edição de genes que curam doenças. "Sem dúvida, o Nobel é o Monte Everest da ciência. O Prêmio Nobel mostra o auge das descobertas científicas, e há um apego emotivo a ele”, explica Rajib Dasgupta, médico e professor de saúde pública de Nova Déli, na Índia.

No mínimo, os prêmios nos ajudam a lembrar que temos a sorte de viver em uma era de novos avanços científicos, depois do DNA, depois das vacinas, depois das teorias do Big Bang e das partículas subatômicas. O Prêmio Nobel provoca a curiosidade sobre a ciência? A premiação é certamente uma maneira de conquistar a atenção do público para a ciência, quando o anúncio dos vencedores vira pauta da mídia. O grau de cobertura do Prêmio Nobel pelos meios de comunicação varia de acordo com o país. Na Índia, por exemplo, Dasgupta conta que a premiação é acompanhada de perto pela mídia e com ampla cobertura. "O interesse vem de uma inclinação educacional para assuntos STEM na Índia, especialmente entre a classe média”, explica Dasgupta à DW, referindo-se ao aprendizado científico de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Ensinar as crianças sobre o Prêmio Nobel faz parte do currículo escolar indiano para que as pessoas se interessem pela ciência, o que também acontece em outras partes do mundo. Como no Reino Unido, onde a professora de biologia Lily Green, que dá aula no ensino médio para alunos de 11 a 18 anos, em Newbury, ensina uma perspectiva histórica do Prêmio Nobel em suas aulas de ciências, apesar de não ter interesse em acompanhar os anúncios dos prêmios todos os anos. "Nós usamos o Nobel para ensinar os conceitos mais fundamentais da ciência. As melhores descobertas para as crianças e jovens são aquelas que despertam a curiosidade, como escândalos ou grandes histórias, como a de Barry Marshall, que se infectou com bactérias para mostrar como elas causam úlceras”, conta Green.

Mas a professora duvida que o Prêmio Nobel desempenhe um papel importante para inspirar os alunos a estudar ciências na universidade. "Eles estudam, pois são cativados e interessados em ciência e não porque querem ganhar um Prêmio Nobel”, diz ela à DW. Mito do cientista genial Nos primeiros anos do Prêmio Nobel, eles eram concedidos principalmente a homens, como Albert Einstein ou Ernest Rutherford. Marie Curie, em termos da proporção entre cientistas homens e mulheres vencedores, foi e ainda é uma exceção. E Curie recebeu dois Prêmios Nobel, se tornando assim uma dupla exceção. Os prêmios ajudaram a construir a ideia do cientista genial: alguém que, sozinho, fez a ciência avançar com seu brilho absoluto. Mas, na realidade, o progresso científico funciona de forma muito diferente, principalmente na pesquisa contemporânea.