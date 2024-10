Você fala rápido com seu cão? Saiba qual melhor jeito de se comunicar

Uma pesquisa realizada na Universidade de Genebra, na Suíça, investigou qual poderia ser a melhor forma de se comunicar com os cães e descobriu que o modo como muitas pessoas falam pode não ser eficaz para eles. Conforme os pesquisadores, adotar um ritmo mais lento na fala é o ideal para se conectar com os pets.

Isso porque a resposta neural dos cães à fala humana é mais completa quando recebida entre duas a três sílabas por segundo. Quando são pronunciadas mais que isso, a compreensão “fica no meio do caminho”, disseram os pesquisadores.

Durante a pesquisa, quando os humanos conversaram com os animais, os pesquisadores notaram uma interferência de compreensão dos cães no momento em que as pessoas ficavam mais agitadas.

Além da percepção do tom de voz, outra pesquisa realizada na Universidade de Bristol, na Inglaterra, revelou que os pets também conseguem detectar o estresse de seus companheiros, a partir do cheiro do suor que exala do corpo.