Astrônomos descobrem pequeno exoplaneta orbitando estrela próxima ao Sistema Solar

O planeta orbita a estrela de Barnard, que se encontra a apenas seis anos-luz de distância, segundo observações realizadas durante cinco anos pelo Very Large Telescope instalado no deserto chileno.

O exoplaneta recém-descoberto, designado Barnard b, está fora da zona habitável.

A estrela Barnard é uma anã vermelha, muito mais fria que o Sol, e o exoplaneta orbita muito perto (a uma distância 20 vezes menos que Mercúrio em relação ao Sol), o que faz prever uma temperatura superficial de 125 graus centígrados e um ano do planeta dura somente três dias terrestres.

"Barnard b é um dos exoplanetas de menor massa conhecidos e um dos poucos com uma massa inferior à da Terra", disse Jonay González Hernández, pesquisador do Instituto de Astrofísica das Canárias, na Espanha, e autor principal do novo estudo publicado na revista Astronomy and Astrophysics.