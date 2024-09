Pinguim gigante: filhote chama atenção por plumagem marrom e peso de 21 kg

Com apenas nove meses de idade, Pesto Penguin alcança 21 quilos Crédito: Handout/Sea Life Melbourne/AFP

Um animal fofinho, cheio de penas, com apenas nove meses de vida tem ganhado a atenção de quem acessa a internet: o bebê pinguim Pesto. Com 90 centímetros de altura e peso de 21 kg, impressiona cuidadores pelo tamanho "gigante", mesmo com pouca idade. Um levantamento do Google apontou que na última semana, as pesquisas pelo termo "Pesto Pinguim" superaram a busca pelo famoso molho pesto da culinária italiana – que inspirou o nome do animalzinho. O filhote reside no Sea Life Aquarium em Melbourne, na Austrália, desde abril. Além do peso e tamanho, ele conserva a plumagem exuberante própria de recém nascidos, o que lhe dá destaque entre os outros.