Nave russa Soyuz decola com dois russos e um americano em direção à estação espacial

Uma nave russa Soyuz com dois russos e um americano a bordo descolou nesta quarta-feira (11) de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS), segundo imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa Roscosmos.

A missão Soyuz MS-26 "se desenvolve com normalidade", indicou o relatório. A tripulação é formada pelos cosmonautas russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner e pelo astronauta americano Donald Pettit.

