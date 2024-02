Satélite de mais de 2 toneladas deve cair na Terra nesta quarta-feira, 21

Satélite ERS-2 de mais de 2 toneladas da Agência Espacial Europeia (ESA) cairá na Terra nesta quarta, 21 Crédito: Divulgação/Agência Espacial Europeia (ESA)

De acordo com a última atualização da agência, a margem de erro para essa previsão é de aproximadamente 1,44 hora. É possível acompanhar as atualizações do monitoramento do satélite ao vivo no site da ESA. Conforme comunicado da ESA, a reentrada da espaçonave é "natural" e, por isso, não é possível realizar manobras, tampouco saber com precisão onde e em que momento o ERS-2 irá entrar na atmosfera e começar a queimar. É possível saber exatamente onde e quando o objeto vai cair? A atividade solar é imprevisível e influencia a densidade da atmosfera terrestre e o modo como ela interage com o satélite. Isso impede que haja uma previsão exata do horário da queda do objeto, sendo necessária a marcação de uma margem de erro. Satélite ERS-2 de mais de 2 toneladas da Agência Espacial Europeia (ESA) cairá na Terra nesta quarta, 21 Crédito: Divulgação/Agência Espacial Europeia (ESA) O ERS-2 está a cerca de 80 quilômetros acima da superfície terrestre. Espera-se que o satélite se despedace ao adentrar na atmosfera e que a maioria dos detritos queime durante a queda. Quais os riscos dos fragmentos do satélite de 2 toneladas chegar à superfície do planeta? A agência afirma que há a possibilidade de alguns fragmentos mais resistentes ao calor da reentrada chegarem à superfície do planeta, mas não conterão substâncias nocivas e, dificilmente, atingirão áreas povoadas e causarão danos.

Segundo a ESA, as chances de uma pessoa sofrer ferimentos causados pela queda de detritos espaciais a cada ano são inferiores a 1 em 100 bilhões. Isso corresponde a cerca de 1,5 milhão de vezes menos chances que o risco de morrer em acidentes domésticos.

Qual a origem do satélite ERS-2 Lançado pela primeira vez em 21 de abril de 1995, o satélite de observação da Terra European Remote Sensing 2, na época, foi o satélite com a tecnologia mais aprimorada a ser desenvolvido e lançado pela Europa. Em conjunto com o “gêmeo” dele, o ERS-1, também lançado ao espaço na década de 1990, o satélite recolheu dados importantes sobre as calotas polares, oceanos e litosfera do planeta e monitorou desastres como inundações e terremotos em áreas remotas.