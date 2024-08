Aedes aegypti usa infravermelho para detectar alvos humanos

O inseto sabe que está perto quando está a menos de dez centímetros da pele humana, que ele detecta através da umidade e do calor. Entenda

Mosquito detecta humanos pela umidade e calor

O Aedes aegypti detecta primeiro a flutuação mínima de dióxido de carbono (CO₂) no ar, provocada pela respiração do ser humano. Esta detecção é feita a mais de dez metros do indivíduo.

Segundo o estudo, este feito "aumenta a sua atividade locomotora e incrementa sua reatividade a outros estímulos provenientes do hospedeiro", especialmente os sinais olfativos do odor humano, detectáveis a uma distância de um a dois metros.

Visto que o Aedes aegypti tem “acuidade visual ruim”, a eficácia desses sinais é diminuída por possíveis correntes de ar.