8 respostas para dúvidas sobre a dengue

Temos como principal motivo a mudança climática. Juntamente à chegada do fenômeno El Nino, constatou-se uma onda muito forte de calor , bem como muita umidade. Essas duas condições já são suficientes para a progressão dos ovos na forma de larva e, enfim, do mosquito. Contudo, também existem outros fatores que explicam a alta nos casos.

Atualmente, a doença que vem preocupando a todos é a dengue, seguido da chikungunya, que corre em paralelo. Esta primeira tem uma característica clínica muito parecida com todas as outras arboviroses e comum, de certa forma, para doenças infecciosas: febre, dor no corpo e mal-estar.

5. Como identificar se estou com dengue, COVID ou gripe?

A pessoa que se sente doente, com um grande mal-estar, dor de grande intensidade, febre e manchas no corpo, é bem provável que tenha dengue. O principal sintoma de COVID ou gripe é respiratório e inclui dor de garganta, tosse, nariz entupido. Mal-estar, febre e indisposição são comuns em todos. No entanto, em casos de muita dor no corpo, dor atrás dos olhos, mancha no corpo, dor de cabeça, vômito, dor muscular e nas articulações, a primeira coisa é pensar na alternativa dengue.

A pessoa infectada com dengue pode ter uma melhora em torno do terceiro dia de contaminação e, depois, aparecerem complicações como dor abdominal, falta de ar e pequenos sangramentos na gengiva, por exemplo. Nos últimos dias de infecção, podem aparecer coceiras pelo corpo. Em casos mais graves, a doença continua evoluindo e a pessoa apresenta quadros como confusão mental, sonolência, queda importante da pressão arterial e até mesmo coma.

6. Quais são os sintomas da chikungunya?

Trata-se de uma doença desafiadora. Os sintomas geralmente são febre, erupções na pele e dores fortes, e as sequelas são piores. Não existe um tratamento específico para a doença, mas são utilizados, geralmente, corticoides, que podem ter efeitos colaterais. É importante prestar atenção aos sintomas, bem como procurar um posto de saúde.