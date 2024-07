Cometa visto pela última vez em 1956 passa pela Terra neste sábado

O cometa 13P/Olbers, nomeado em homenagem ao astrônomo Heinrich Olbers, foi identificado pela primeira vez em 1815. O avistamento do cometa é uma ocorrência periódica a cada 69 anos. Ele apareceu pela última vez no céu da Terra em 1956.

Um cometa raro, visto pela última vez há quase 70 anos, passará pela Terra neste fim de semana. Os observadores do céu terão sua melhor chance de vislumbrar o fenômeno celestial no sábado, dia 6 de julho.

De acordo com a Nasa, o cometa é considerado um “Near Earth Asteroid” por causa da proximidade de sua órbita com a Terra, mas não é considerado potencialmente perigoso .

Segundo os direcionamentos do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os melhores lugares para a observação do fenômeno estão no Norte e no Nordeste do Brasil, em locais sem poluição luminosa.

Cometa 13P/Olbers: próximo evento que agitará os céus

Julho também é conhecido como o mês da “Lua dos Cervos”, em referência ao crescimento dos chifres dos cervos machos.

