Kremlin e Musk negam que o exército russo use internet via satélite da Starlink

O Kremlin negou nesta segunda-feira (12) as denúncias da Ucrânia de que as tropas russas que lutam na linha de frente estão usando terminais de internet via satélite Starlink da empresa SpaceX, que pertence ao magnata Elon Musk.

Os serviços de inteligência militar ucranianos GUR afirmaram nesta segunda-feira ter provas de que o Exército russo utiliza "sistematicamente" terminais Starlink e acusaram a Rússia de ter introduzido os terminais por meio de "contrabando".

Starlink é uma rede de satélites para fornecer internet a locais remotos ou áreas onde a infraestrutura de comunicações está fora de serviço.