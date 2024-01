Covid longa afeta 77% dos infectados pelo coronavírus, diz estudo

Três em cada quatro pessoas contaminadas pelo coronavírus desenvolve a chamada Covid longa, quando os sintomas duram três meses ou mais. A conclusão é de uma pesquisa brasileira publicada nesta segunda-feira, 4, na revista científica Cadernos de Saúde Pública.

O estudo foi realizado por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foram avaliados relatos de 1.001 pacientes, no Rio Grande do Sul, que receberam em algum momento o diagnóstico de Covid-19. Os dados foram colhidos em 2022.

