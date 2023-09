Café brasileiro luxuoso é extraído de excrementos do pássaro jacu

O jacu - jacuaçu - parece um faisão e tem paladar fino: "Geralmente ele escolhe as melhores frutas, as mais maduras", explica Agnael Costa, de 23 anos, à AFP, enquanto coleta delicadamente os valiosos excrementos entre duas árvores.

Antes considerado uma praga nas plantações de café do sudeste do Brasil, o pássaro selvagem jacu - e seu prodigioso sistema digestivo - tornou-se o principal aliado na produção de um dos cafés mais caros do mundo.

Mas o jacu, espécie de plumagem preta e garganta escarlate, nativa de outras regiões da América do Sul, nem sempre foi bem-vindo na propriedade Camocim. No início, era visto como uma praga que ameaçava as colheitas e causava problemas.

O produto é vendido por 1.118 reais o quilo no Brasil, e ainda mais caro no exterior, em lojas de luxo como a britânica Harrods.

"É 100% natural. O jacu está dentro do habitat natural dele mesmo", a floresta atlântica do litoral brasileiro, diz o supervisor de produção, Rogério Lemke.

Os excrementos do jacu lembram a aparência de um pé de moleque, com grãos de café incrustados em uma pasta enegrecida.

"Em função do trabalho que a gente tem para fazer esse produto, ele é naturalmente caro. Não tem como fazer um café de jacu com custo baixo... É um produto escasso e a produção é incerta, porque depende do apetite do jacu", afirma Henrique Sloper.

O café extraído dos excrementos destas aves representa menos de 2% da produção da fazenda.

"Serve não só como selecionador, como também alarme de colheita. Onde ele come, o café está maduro", explica.

"Os pássaros têm um transito intestinal extremamente curto. Praticamente entrou, e depois de alguns segundos já está saindo. Então não existe propriamente qualquer tipo de processo bioquímico, não dá tempo", explica o analista de café, Ensei Neto.

É muito mais lento em civetas ou elefantes, cujos excrementos também são usados para produzir esse tipo de café na Tailândia.

"Basicamente, o que você tem como diferencial, que o pássaro promove, é essa seleção dos grãos maduros. Ele não adiciona nada a mais. Mas a história é boa", diz Neto.

Os grãos bem maduros conferem ao café "notas doces, com boa acidez".

"É um café delicioso e a história por trás da sua produção é muito original. É uma experiência nova para nós", diz a turista Poliana Cristiana Prego, de 37 anos, que veio até a fazenda provar o café do jacu.

"Nossos clientes são os amantes de produtos exóticos, mas também aqueles que valorizam a ideia de desenvolvimento sustentável", afirma Henrique Sloper.

Para ele, "o futuro do café vai vir do Brasil". Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar "a parte do branding, do marketing do café. É mostrar para o mundo que realmente temos condições de fazer o que ninguém tem".

