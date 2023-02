Adolescentes de Fortaleza têm projeto científico reconhecido internacionalmente

Duas adolescentes desenvolveram modelo matemático finalista em eventos no Brasil e no Exterior

A matemática, que para muitos é a vilã de todas as disciplinas, é uma paixão para Raissa Loana e Cellina Landim, de 15 anos. O modelo matemático “Construindo padrões do sistema caótico de órbitas relativa entre astros numa matriz de multiplicação radial”, feito por elas, rendeu-lhes reconhecimento científico nacional e internacional.

Pela pesquisa bem desenvolvida e a aplicabilidade nas leis que conduzem o universo, o projeto das jovens de 15 anos foi escolhido como finalista da Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association — MIICA 2023, que acontece neste domingo, 12. O projeto científico é também finalista em na 21ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que ocorre em março na Universidade de São Paulo (USP).

Ao O POVO, Cellina conta que tem uma paixão enorme por ciências e que sempre enxergou a matemática como algo necessário para que fosse possível entender como o universo funciona. “Eu nunca tinha pensando realmente na matemática como algo que poderia ser aplicado, e quando eu comecei a desenvolver a ideia com a Raissa, nós começamos a pensar em como a matemática pode ser aplicada no nosso universo”, conta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, a dupla ganhou medalha de ouro da International Science Project Competition INTOC/Turquia e ainda tiveram a oportunidade de participar do painel e mesa redonda no Festival Nacional da Matemática, idealizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Cellina Landim conta que foi emocionante receber o reconhecimento internacional, porque foi a primeira vez que o projeto foi apresentado. “Foi uma emoção muito muito grande. Eu estava na sala junto com minha mãe vendo a premiação e liguei para a Raíssa. A gente começou a comemorar. Foi uma experiência incrível”, exclamou.

Agora, o foco das meninas é continuar a pesquisa e buscar aperfeiçoá-la. "Queremos estar preparadas para tudo. Estamos focadas em divulgar nosso projeto e pesquisar mais informações que possam agregar nossa pesquisa", completa.

Sobre o assunto Estudantes cearenses ganham medalha de prata em olimpíada internacional

Estudantes de Cascavel vencem prêmio nacional com projeto de combate às arboviroses

Tags