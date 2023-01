Associação Caatinga anuncia tours virtuais em data comemorativa

A Associação Caatinga, Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua na temática ambiental, anunciou um novo projeto nessa quinta-feira, 26. Os lançamentos foram feitos em comemoração ao Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), celebrado em 31 de janeiro.

Marcando a data, a OSC criou duas visitas virtuais. Uma delas é à Reserva Natural da Serra das Almas, que se divide entre Ceará e Piauí. A outra, à exposição "Caatinga Um Novo Olhar", que está atualmente em Fortaleza.

Segundo a Associação, o objetivo é popularizar e democratizar o acesso ao patrimônio natural e à educação sobre o meio ambiente. As visitas virtuais fazem parte do programa "No Clima da Caatinga", feito em parceria com a Petrobras, e podem ser acessadas de forma gratuita no site do projeto, disponível clicando aqui.

A Reserva Natural Serra das Almas recebe visitas presenciais. A parte cearense é acessível a partir de Crateús. O tour virtual tem como proposta possibilitar, a quem não pode ir pessoalmente, conhecer o parque, e também auxiliar no planejamento de passeios ao local.

A exposição "Caatinga Um Novo Olhar", por sua vez, está em cartaz na Seara da Ciência, espaço de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Neste caso, o passeio virtual permite, à distância, conhecer mais sobre o bioma da caatinga e conferir os painéis interativos da exibição.

