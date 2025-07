Carro de mais de R$ 2 milhões causa acidente em Viçosa do Ceará

Empresário bate carro McLaren avaliado em aproximadamente R$ 2,3 milhões em veículo parado no semáforo no município de Viçosa do Ceará / Crédito: @9neoficial/reprodução

Um acidente de carro chamou atenção dos moradores do município serrano de Viçosa do Ceará neste sábado, 19. O ocorrido não deixou feridos, causando apenas danos materiais. O caso envolveu uma colisão entre um carro Honda Civic e um veículo McLaren 540 Coupé, avaliado em cerca de R$ 2,3 milhões, conforme a tabela Fipe.