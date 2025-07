Quem são os presos libertados em acordo inédito entre EUA e Venezuela

Com a mediação do presidente salvadorenho Nayib Bukele, os governos dos EUA e da Venezuela realizaram uma troca de prisioneiros sem precedentes.

Um total de 252 venezuelanos que haviam sido deportados dos Estados Unidos em março e estavam no Centro de Confinamento de Terroristas (Cecot), uma prisão de segurança máxima em El Salvador , foram enviados à Venezuela .

Reuters Os americanos que a Venezuela libertou no avião de volta para seu país.

"Fomos sequestrados por quatro meses sem comunicação", disse um deles do avião que os levava de volta, e outro acrescentou: "Não sabíamos que dia era".

Muitos deles foram acusados de pertencer a organizações criminosas como o Trem de Aragua, embora familiares, advogados e ativistas tenham dito que não há provas sobre as acusações e que os processos judiciais foram arbitrários.

Ela afirmou que Óscar González Pineda, que trabalhava como instalador de azulejos e carpetes quando foi detido pelas autoridades de imigração em Dallas, Texas, não tinha vínculos com a gangue Tren de Aragua e disse estar feliz com seu retorno.

O presidente dos EUA justificou as deportações com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que lhe dá o poder de deter e deportar nativos ou cidadãos de nações "inimigas" em tempos de guerra, fora do devido processo legal estabelecido.

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, reiterou nesta sexta-feira que todos eles estavam envolvidos em atividades criminosas, incluindo assassinato, estupro e roubo, embora seu governo nunca tenha apresentado provas concretas.

Alguns dos deportados foram detidos em suas casas ou empregos nos Estados Unidos e transferidos para El Salvador em voos administrados pelo governo Trump.