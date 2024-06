Maior espécie de garça do Brasil é localizada e resgatada em Viçosa do Ceará

Conhecida como a maior espécie de garça do Brasil, uma garça-moura foi encontrada no Ceará, em uma residência na zona rural do município de Viçosa do Ceará, a 360,5 km de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã desse domingo, 16.

A ave foi encontrada por um morador da região, que acionou a composição do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para realizar o resgate. A garça da família Ardeidae tem aproximadamente 125 centímetros e 1,80 metro de envergadura.