Motorista perde controle de caminhão e colide com casa em Viçosa do Ceará

O motorista de 27 anos morreu no local e o ajudante que estava no veículo foi encaminhado a um hospital. Ninguém que estava na casa se machucou

Um caminhão carregado de peixes desceu a rua desgovernado e derrubou parte de uma casa no bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará, a 360,5 quilômetros de Fortaleza. O motorista do veículo morreu no local. O acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira, 25.

O motorista Mayky da Silva Souza, de 27 anos, estava no caminhão junto a Simário Santos da Silva, ajudante dele. Os dois ficaram presos às ferragens, mas Mayky não resistiu. Simário foi socorrido para o Hospital Municipal de Viçosa do Ceará. Os moradores da casa não ficaram feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal, nesta segunda-feira (25), em Viçosa do Ceará.