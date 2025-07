Pedestre morre após ser atropelado por caminhão na BR-230, em Várzea Alegre

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na noite dessa segunda-feira, 30. O sinistro aconteceu na BR-230, no perímetro urbano do município de Várzea Alegre, a 446,8 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo envolvido no acidente, um caminhão cujas placas não foram identificadas, fugiu do local e seguiu em direção ao município de Farias Brito, localizado a 474,14 km da Capital.