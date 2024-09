Alunos da rede pública de Várzea Alegre participam de intercâmbio virtual com a Índia

O articulador de projetos da Prefeitura de Várzea Alegre e professor, José de Alencar Costa, conhecido como Franzé, conta que 15 alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Doutor José Iran Costa estão participando do programa, com mais 15 alunos indianos.

De acordo com o professor, a fundação atende oito estados da Índia, sendo mais de três mil crianças beneficiadas com a ação. “Sempre gostei muito da cultura indiana, então resolvi trazer esse intercâmbio com a escola daqui e está sendo um sucesso”.

Várzea Alegre representa Brasil em intercâmbio

José de Alencar Costa conta que os alunos estão realizando atividades que envolvem aprender sobre as culturas indiana e brasileira. “Nós nos encontramos aos domingos pela manhã, às 9 horas, pois são 8h30min de diferença no fuso horário, então é o único momento que temos”.

Franzé conta que os alunos da Escola de Ensino Médio (EEM) José Correia Lima, também no município de Várzea, irão participar de outro intercâmbio com mais escolas fora do Brasil. Desta vez, com duração de um ano. “Iremos trabalhar as mesmas coisas: fazer networking, difusão da cultura e língua”.