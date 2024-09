Três alunos que estudam no Ceará conquistam medalhas na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica Crédito: Clara Sampaio/OBA

Uma das avaliações, a multinacional, foi composta por grupos de cinco pessoas em que cada integrante era de um país diferente. "A gente tinha alguns apetrechos que a gente tinha que manipular para fazer algumas medições da sombra do sol e, no final, encontrar a inclinação magnética do lugar e outras coisas", lembra Heitor Borim, 18, que participou da equipe vencedora e foi medalhista de prata na classificação individual. Heliomázio Moreira, professor de astronomia do Farias Brito, que participou da preparação dos alunos, destaca que "a astronomia é a mais antiga das ciências. Ela está inserida em tudo o que a gente imaginar, direta ou indiretamente". "Quando os estudantes passam a interagir com ela, eles adquirem muito conhecimento cultural, científico e tecnológico. E, o mais interessante, a parte humana, porque trabalhamos muito em equipe", adiciona.

A competição reuniu estudantes de 53 países. Por conta disso, o professor também acredita que eventos do tipo, por conta da troca cultural, podem ajudar no desenvolvimento dos estudantes. "Essa meninada tem a chance de interagir com os demais colegas. Isso ajuda na formação crítica, científica e humana deles. A pessoa sai um cidadão completo, isso é muito bom", pontua. Um dos medalhistas foi Gustavo Mesquita, 18, que está no terceiro ano do ensino médio. Ele ganhou bronze. "É uma troca muito bacana conhecer pessoas de outras culturas e poder trocar lembranças e experiências com essas pessoas".