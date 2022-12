Adolescente é apreendido por golpear homem com mais de 20 facadas

Um homem de 42 anos levou mais de 20 facadas em uma tentativa de homicídio no município de Várzea Alegre, a 430 quilômetros de Fortaleza. O ataque aconteceu na noite deste sábado, 10, no bairro Riachinho. Um adolescente de 17 anos, suspeito de ser o autor do crime, foi apreendido pela Polícia Militar minutos após o registro da ocorrência.

A vítima, identificada como Claudemar de Sousa Caldas, trabalhava como vendedor. Ele sofreu perfurações no tórax, pescoço, abdômen e na face. Apesar da gravidade das lesões, sobreviveu e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital local.

Diante do quadro de saúde delicado, foi transferido para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, onde permanece internado. A unidade afirma que não repassa informações sobre o estado de saúde dos pacientes sem a autorização da família, em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Os policiais foram até a residência do adolescente, no bairro Lagoinha, após testemunhas informarem a descrição do suposto autor do crime. Na abordagem, o rapaz admitiu a tentativa de assassinato, mas evitou falar sobre a motivação do atentado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi levado para a Delegacia Regional de Iguatu, no Centro-Sul, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ato infracional análogo a crime de tentativa de homicídio.

