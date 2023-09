Técnica de enfermagem é morta no Ceará ao tentar defender a própria irmã do ex-cunhado

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a tiros, dentro da própria casa, durante uma discussão com o ex-cunhado, na noite dessa quinta-feira, 28, no município de Varjota, a 272,7 km de Fortaleza. O homem não aceitava o fim do relacionamento com a irmã de Dulce e teria ido à residência da família armado para matar a ex-companheira, conforme O POVO apurou.

De acordo com uma fonte policial, Dulce, que era técnica de enfermagem, discutiu com o ex-cunhado e o homem teria realizado vários disparos em direção a vítima. A Polícia Militar foi acionada.

A irmã de Dulce, que seria o alvo do criminoso, estava escondida em uma casa da vizinhança.