Ataques a escolas: casos suspeitos continuam a ser monitorados pela Polícia

Operação de prevenção aos ataques mantém parceria com agências internacionais. Até junho, 2.830 casos ainda estavam em investigação

Em abril de 2023, o Brasil enfrentou uma onda de violência em unidades de ensino públicas e particulares. Na época, foi avaliado que diversos ataques foram articulados dentro de plataformas digitais. Em decorrência disso, forças de segurança elaboraram estratégias para antecipar e conter os casos nas próprias redes sociais. Sete meses após a maior concentração de ataques, suspeitas de possíveis atentados continuam a ser monitoradas pelo Ministério da Justiça.

Até junho deste ano, Policiais Civis e Militar já realizadas 368 prisões e/ou apreensões de crianças e adolescentes suspeitos de ameaçar a segurança em escolas. Até junho de 2023, a Operação Escola Segura ainda mantinha um total de 2.830 casos em investigação.

Em debate no Fórum Nacional de Segurança e Cidadã e Defesa Civil, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 28, o delegado integrante do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça, Felipe Ribeiro Ferreira, declarou que a onda de ataques em escolas mudou a forma de monitoramento virtual.