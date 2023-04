Homem é preso suspeito de matar a tiros ex-companheira em Ubajara

A Polícia Militar prendeu, ainda em estado de flagrante, o homem suspeito de matar a tiros Maria Jaqueline Rodrigues Lima, de 25 anos, em Ubajara (Serra da Ibiapaba), crime ocorrido no último domingo, 16. Helder Fernandes de Sousa, de 30 anos, foi preso na localidade de Poço Verde, na Zona Rural de Mucambo, município vizinho a Ubajara.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Helder era ex-companheiro de Maria Jaqueline. O crime foi cometido na localidade de Caiçara. Helder foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. “A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Ubajara, segue investigando o crime”, informou a SSPDS.



Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 18, Helder teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

Três feminicídios foram registrados no Ceará no fim de semana

Maria Jaqueline foi apenas uma das três vítimas de feminicídios registrados no último fim de semana no Ceará. No sábado, 15, duas mulheres foram mortas em Fortaleza. O primeiro caso, ainda pela madrugada, ocorreu no Centro e teve como vítima Bárbara Bessa, de 25 anos. O suspeito do crime, o seu ex-companheiro, ainda não foi localizado.



Já o outro caso ocorreu no bairro Guajeru. Cristiane dos Santos Pereira, de 46 anos, foi morta a golpes de objeto perfuro-cortante após uma discussão. O namorado dela, Francisco Edson Alves da Silva, de 50 anos, foi preso suspeito do crime nessa segunda-feira, 17, em Quixeramobim, a 204 quilômetros de Fortaleza.



