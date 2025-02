Irmãos gêmeos são mortos a tiros durante vaquejada no Ceará; suspeitos seguem foragidos

Irmãos de 17 anos competiam em vaquejadas no interior do Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

Os irmãos gêmeos Kaio Silva e Kauan Silva, de 17 anos, foram mortos a tiros na última segunda-feira, 17, no município de Trairi, a 126,07 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu enquanto as vítimas participavam de uma vaquejada na Vila Padre Anchieta. Os suspeitos do crime seguem foragidos. As vítimas chegaram a ser socorridas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Os irmãos eram naturais da cidade de Pentecoste, a 91 quilômetros de Fortaleza, e competiam em vaquejadas. Um deles, era locutor de eventos do gênero.

Amigos, conhecidos da vaquejada e familiares das vítimas prestaram as últimas homenagens durante um cortejo realizado pelas ruas de Pentecoste, na segunda-feira, 17. As homenagens seguiram até o local do sepultamento das vítimas na região.