Homem é preso suspeito de atrair a própria companheira para ser morta em Trairi

Maria Alice Soares Borges tinha 20 anos. Conflito entre facções criminosas teria motivado a execução. Outro homicídio foi registrado no município no mesmo dia

A motivação para o crime seria a desavença entre facções que agem na região. “Pois, conforme narrado pelo próprio preso, a vítima teria migrado para a facção CV (Comando Vermelho), e ainda publicou fotos do caixão de GABRIEL, que seria da facção GDE (Guardiões do Estado), o que não teria agradado (o executor do crime), tendo executado MARIA ALICE”, consta na decisão da audiência de custódia a que foi submetido Francisco Wanderson.

Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar realizou buscas na região e prendeu, ainda em estado de flagrante, Francisco Wanderson de Souza Andrade. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Francisco Wanderson confessou ter levado sua companheira ao local do crime a pedido do executor do homicídio.

Um homem foi preso suspeito de envolvimento na morte da própria companheira , nesse domingo, 26, na localidade de Guajiru, no município de Trairi (Região Metropolitana de Fortaleza). Maria Alice Soares Borges, de 20 anos, foi encontrada morta, com marcas de disparos de arma de fogo, em um local ermo.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada. “Saliente-se que PARACURU é região com altos índices de violência, em decorrência do conflito entre as facções GDE, que domina a região, com CV vindo de São Gonçalo, buscando ampliar seu domínio territorial, ocasionando inúmeras mortes, inclusive 2 (dois) homicídios na data de ontem (domingo)”, afirmou na decisão o juiz Caio Lima Barroso.



“Os delitos constatados por ocasião do flagrante e o fato do grupo criminoso possuir inúmeros membros, conduzem a necessidade da manutenção da prisão dos autuados, até ulteriores investigações e a fim de cessar ou mitigar a atuação do bando na região, como forma de manutenção da ordem pública”.