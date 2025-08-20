Gato Preto: quem é o influencer preso após acidente com Porsche

Gato Preto: conheça influencer preso após acidente com PorscheApós batida, suspeito deixou o local mas foi apreendido pela Polícia horas depois para prestar depoimento sobre uma possível omissão de socorro; confira
Um acidente envolvendo um Porsche na manhã desta quarta-feira, 20, em São Paulo, chamou atenção pelos envolvidos: Bia Miranda, ex-Fazenda, estava no carro enquanto seu namorado Samuel Sant’anna, mais conhecido como Gato Preto nas redes sociais, dirigia o conversível.
O acidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona Oeste de São Paulo, onde Gato Preto teria supostamente ultrapassado o sinal vermelho em alta velocidade e atingido outro carro, batendo em um semáforo logo em seguida. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao pronto-socorro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O influencer e a namorada saíram do local após o carro ter sido destruído e não estavam presentes quando a Polícia chegou para avaliar a cena e submeter o motorista a um teste de bafômetro, o que ocasionou sua prisão horas depois por ser acusado de possível omissão de socorro.
Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado
Quem é Gato Preto?
Aos 31 anos de idade, ele soma milhões de seguidores em diferentes plataformas e construiu sua imagem na internet exibindo uma rotina de ostentação, com carros caros, viagens e festas.
Natural de São Paulo, Gato Preto ganhou notoriedade nas redes em 2023, quando começou a transmitir conteúdos relacionados ao universo de apostas virtuais.
O influenciador rapidamente se tornou uma das principais figuras associadas ao chamado “Jogo do Tigrinho”, prática que lhe rendeu tanto fãs quanto críticas.
Em julho deste ano, ele e a companheira, a influenciadora Bia Miranda, chegaram a ser alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investigava a divulgação de jogos de azar ilegais.
A vida pessoal do criador de conteúdo também é marcada por polêmicas. Ele mantém um relacionamento conturbado com a ex-participante de A Fazenda 14 e neta de Gretchen.
O casal já trocou acusações públicas de agressão e protagonizou idas e vindas, mas no início de 2025 tiveram a primeira filha, Maysha.
Com uma persona carismática, mas também provocadora, Gato Preto consolidou sua imagem em cima da irreverência. Ele costuma publicar vídeos em tom de deboche sobre críticas recebidas e não esconde o gosto por carros esportivos, joias e roupas de grife.
Gato Preto: da ascensão meteórica à prisão após acidente com Porsche
No Instagram, antes de apagar algumas postagens, chegou a ironizar o acidente dizendo ter perdido “R$ 1,5 milhão”, valor que atribuía ao Porsche destruído.
A prisão desta quarta-feira adiciona mais um capítulo à trajetória de Samuel Sant’Anna. Preso sob suspeita de deixar o local do acidente sem prestar socorro, ele agora enfrenta um novo desafio em meio à visibilidade que conquistou nas redes.
Entre o glamour da vida digital e as consequências legais de suas escolhas, a figura de Gato Preto se revela como um retrato da ascensão meteórica e das controvérsias que cercam parte dos influenciadores da nova geração.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente