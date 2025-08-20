Gato Preto: quem é o influencer preso após acidente com Porsche

Aos 31 anos, Gato Preto soma milhões de seguidores em diferentes plataformas / Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Um acidente envolvendo um Porsche na manhã desta quarta-feira, 20, em São Paulo, chamou atenção pelos envolvidos: Bia Miranda, ex-Fazenda, estava no carro enquanto seu namorado Samuel Sant’anna, mais conhecido como Gato Preto nas redes sociais, dirigia o conversível. O acidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona Oeste de São Paulo, onde Gato Preto teria supostamente ultrapassado o sinal vermelho em alta velocidade e atingido outro carro, batendo em um semáforo logo em seguida. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao pronto-socorro.

O influencer e a namorada saíram do local após o carro ter sido destruído e não estavam presentes quando a Polícia chegou para avaliar a cena e submeter o motorista a um teste de bafômetro, o que ocasionou sua prisão horas depois por ser acusado de possível omissão de socorro. Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Quem é Gato Preto? Aos 31 anos de idade, ele soma milhões de seguidores em diferentes plataformas e construiu sua imagem na internet exibindo uma rotina de ostentação, com carros caros, viagens e festas. Natural de São Paulo, Gato Preto ganhou notoriedade nas redes em 2023, quando começou a transmitir conteúdos relacionados ao universo de apostas virtuais.

O influenciador rapidamente se tornou uma das principais figuras associadas ao chamado “Jogo do Tigrinho”, prática que lhe rendeu tanto fãs quanto críticas. Em julho deste ano, ele e a companheira, a influenciadora Bia Miranda, chegaram a ser alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investigava a divulgação de jogos de azar ilegais. A vida pessoal do criador de conteúdo também é marcada por polêmicas. Ele mantém um relacionamento conturbado com a ex-participante de A Fazenda 14 e neta de Gretchen.

O casal já trocou acusações públicas de agressão e protagonizou idas e vindas, mas no início de 2025 tiveram a primeira filha, Maysha. Com uma persona carismática, mas também provocadora, Gato Preto consolidou sua imagem em cima da irreverência. Ele costuma publicar vídeos em tom de deboche sobre críticas recebidas e não esconde o gosto por carros esportivos, joias e roupas de grife. Gato Preto: da ascensão meteórica à prisão após acidente com Porsche No Instagram, antes de apagar algumas postagens, chegou a ironizar o acidente dizendo ter perdido “R$ 1,5 milhão”, valor que atribuía ao Porsche destruído.