Homem que viralizou nas redes sociais queimando bíblia é encontrado morto

O registro, compartilhado em perfil do Kwai, mostra a vítima com uma roupa azul e segurando um isqueiro. Em seguida, o homem apresenta uma edição das escrituras e começa a queimar as bordas das páginas na frente da câmera.

Um homem de 47 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 14, após lesão por disparos de arma de fogo em via pública no município de Tianguá , a 318,68 km de Fortaleza. Anteriormente, a vítima viralizou em uma rede social ao publicar vídeo queimando uma Bíblia Sagrada.

O homem possuía antecedente criminal por lesão corporal dolosa e as circunstâncias do homicídio doloso são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e realizaram diligências no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia de Tianguá está a cargo dos trabalhos investigativos para a elucidação do caso.